Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В период санкций надо заниматься сельским хозяйством на всех территориях России, а не стягиванием людей в агломерации, которое может привести лишь к опустению периферии. Таким мнением сегодня, 8 июля, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог Юрий Светов.

М.И. Климентов. Cев. Короткий отдых. 1927

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на днях мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в пользу приоритетного развития в России городских агломераций, заявил, что в правительстве активно готовится новое «территориальное устройство» страны. Ранее за укрупнение регионов также выступала глава Совфеда Валентина Матвиенко.

«Проблемой развития мегаполисов, разумеется, заниматься надо. И это, кстати, входит в прямые обязанности Собянина и Полтавченко. Но для России сегодня самой актуальной проблемой является обезлюживание огромных пространств в Сибири и на Дальнем Востоке. А раз период санкций показал, что наше сельское хозяйство способно быть конкурентоспособным при разумной поддержке государства, то сейчас этим и надо заниматься, а не стягиванием людей в многомиллионные города», — считает Юрий Светов.

Так, например, население Петербурга и Финляндии составляет пять с небольшим миллионов человек, однако эффективность хозяйствования у финнов намного выше, заметил эксперт. Также, считает Юрий Светов, нельзя сбрасывать со счетов угрозу целостности страны. «Наплодим агломераций, а между ними — гигантские пустоши. Когда летишь на самолете из Москвы на Камчатку, это уже сейчас наглядно видно», — сказал он.

Такое территориальное устройство применительно к Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по мнению политолога, также не принесет хороших плодов. «Даже в Петербурге районы развиваются неодинаково: центральным, как лицу города, уделяется особое внимание (и денег побольше на благоустройство) по сравнению с окраинными. А если агломерация возникнет — какое место в очереди будет у Бокситогорского или Подпорожского районов?» — предложил задуматься о печальных перспективах для отдаленных территорий Юрий Светов.

Вместе с тем, предположил политолог, «это высказывание Собянина — под выборы в Госдуму». «Разговоры про укрупнение регионов — любимая тема Владимира Жириновского. Вот представитель «Единой России» и пытается ее перехватить у ЛДПР», — полагает Светов.