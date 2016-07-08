Нальчик, 8 июля, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении депутата республиканского парламента. Как сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе прокуратуры региона, его подозревают в сокрытии от уплаты налогов на крупную сумму.

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Являясь директором Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», депутат парламента Кабардино-Балкарии пятого созыва, не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет удержанного с выплаченной заработной платы налога на общую сумму более 5,3 млн рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый пытался создать видимость благополучия в работе, успешного выполнения возложенных на него обязанностей. Вместо того, чтобы перечислять налоги на доходы физлиц, в течение двух лет — в 2013 и 2014 годы — директор предприятия, нынешний депутат парламента пятого созыва, решал текущие финансовые вопросы за счет имеющихся для этого на счетах предприятия денежных средств — выплачивал заработную плату себе и другим работникам учреждения.

Как отметили в надзорном органе, за преступление, инкриминируемое подозреваемому, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Кабардино-Балкарии было направлено в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 131 млн рублей. Алкогольные реки исправно приносили доход директору крупного производства алкоголя ЗАО «Бион Алко» в Кабардино-Балкарии. Между тем сам он не спешил платить налоги от своей деятельности.