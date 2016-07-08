Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 июля, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В уголовном деле, возбуждённом по факту убийства настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря игумена Даниила в городе Переславль-Залесском (Ярославская область) появился подозреваемый. Данные о нём не разглашаются в интересах следствия, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Ярославской области.

ИА REGNUM Троицкий Данилов монастырь

Подозреваемого объявили в розыск: местонахождение этого человека устанавливается. Следствие рассматривает различные версии и мотивы преступления.

Один из послушников монастыря сообщил, что перед тем, как произошло убийство, другой послушник Александр Ш. отпрашивался у игумена Даниила домой на два дня, но священник отказал ему, чтобы этот человек не попал в прежнюю среду, передаёт Life.

Александр не послушался настоятеля и ушёл, а священник вскоре был обнаружен убитым. Послушник больше не появлялся в монастыре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 июля, была найдено тело игумена Даниила с признаками насильственной смерти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.