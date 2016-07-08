Москва, 8 июля, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 8 июля утвердил перечень поручений по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

По поручению главы государства теперь организация детского отдыха может быть включена в перечень деятельности, подлежащей обязательному лицензированию. Этот вопрос поручено проработать правительству РФ.

Также, согласно подписанному документу, будет проведена проверка соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и должностных лиц, которые заключают договора с организациями и индивидуальными предпринимателями, организующими отдых и оздоровление детей.

Кроме того, в срок до 1 августа должен быть определен орган, который возьмет на себя функцию регулирования детского отдыха. Также ФСБ, МВД и Нацгвардии поручено разработать и реализовать комплекс дополнительных мер по антитеррористической защищенности мест, где отдыхают дети.

Поручение президента РФ должно быть выполнено до 1 ноября 2016 года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначен ответственным за его выполнение. Правительству также поручено к этой дате законодательно обеспечить обязательное страхование жизни и здоровья детей в период их пребывания в местах отдыха.