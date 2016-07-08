Мурманск, 8 июля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Сразу в нескольких учреждениях, организующих летний отдых несовершеннолетних в Кольском районе Мурманской области, выявлены нарушения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, проверки были проведены в детском оздоровительном лагере на базе МОУ Мурмашинской СОШ № 1, детском оздоровительном лагере на базе МБОУ Кольская СОШ № 2, а также в детском загородном стационарном оздоровительном лагере для детей и подростков на базе ООО «Санаторий «Лапландия».

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«В летнем лагере на база МБОУ Кольская СОШ № 2 и Мурмашинская СОШ № 1 выявлены нарушения санитарных норм и правил в туалетных комнатах, — отметили, подводя итоги проверки, в ведомстве. — При организации питьевого режима с использованием бутилированной питьевой воды не обеспечено достаточное количество чистой посуды, отсутствует поднос для чистой посуды. Ограждение территории МОУ Мурмашинская СОШ № 1, на базе которой организован летний лагерь, фактически не может ограничивать посторонним лицам вход на территорию образовательного учреждения».

Тем временем, по информации прокуратуры, в одном из помещений ООО «Санаторий «Лапландия», где проживают прибывшие на отдых несовершеннолетние, нарушена целостность внешней отделки стены. «В ряде помещений, где проживают несовершеннолетние, отсутствует необходимая мебель, а при организации питания несовершеннолетних в ООО «Санаторий Лапландия» допускается использование посуды с признаками дефектов», — отметили в контролирующем ведомстве.

Всего в рамках проверки представители прокуратуры выявили 22 нарушения законодательства.

Отметим, ранее региональный Роспотребнадзор проверил 86 детских оздоровительных лагерей Мурманской области. Как сообщало ИА REGNUM, глава ведомства Лена Лукичёва объявила, что учреждения в достаточной степени готовы принимать детей, а также дала оценку нарушениям, которые были выявлены: по её мнению, упущения в работе носили текущий, легкоустранимый характер.

Добавим, масштабные проверки мест детского отдыха начались по всей стране после трагедии в Карелии, где в детском лагере во время водной прогулки по Сямозеру погибли 14 школьников.