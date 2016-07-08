Рим, 8 июля, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Команда Ferrari продлила контракт с Кими Райкконеном до конца сезона 2017 года, сообщается на официальном сайте и в аккаунте команды в Twitter.

Biso Кими Райконен

Предстоящее истечение срока действующего договора гонщика с командой порождало в СМИ слухи, что место финна в Скудерии может занять Серхио Перес.

Напомним, Кими Райкконен перешел в Ferrari в 2007-м и тогда же выиграл чемпионский титул.

Кампания-2017 станет для Райкконена седьмой по счету в составе легендарной команды.

Сейчас 36-летний Райкконен делит третье место в общем зачете с Себастианом Феттелем, так как у обоих пилотов Ferrari набрано по 96 очков.