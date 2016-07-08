Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Авария на Обводном канале в Санкт-Петербурге закончилась опрокидыванием на крышу, в другом подобном ДТП на бок опрокинулся грузовой автомобиль. Об этом сегодня, 8 июля, сообщили очевидцы происшествий в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

joycemultimidia Перевернувшийся грузовик

По данным очевидцев, на набережной Обводного канала перед Американскими мостами женщина за рулем LadaKalina не справилась с управлением и врезалась в ехавшую в попутном направлении Audi. Затем Lada опрокинулась на крышу, задев отбойник. Из-за аварии были заняты две полосы движения.

По данным очевидцев, женщина водитель отечественного автомобиля признала свою вину, сообщив, что не посмотрела в зеркало, когда совершала перестроение.

Еще одно ДТП с «перевертышем» произошло около 2:00 на Камчатской улице — на бок опрокинулась «ГАЗель». Сообщается, что машина ехала на большой скорости, из-за чего не вошла в поворот и у нее вырвало колесо.

По предварительным данным, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Для устранения последствий происшествия даже не потребовалось участие МЧС.