Гавана, 8 июля, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Число туристов, прибывающих на Кубу, выросло на 11,7% в первом полугодии этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом заявил кубинский министр туризма Мануэль Марреро. Он также отметил, что с января по июнь на Кубе побывали 2 миллиона 147 тысяч 600 туристов. На 83,9% выросло количество граждан США, побывавших в 2016 году на Кубе. Число туристов из Испании увеличилось на 69%, из Италии на 60,5%, из Польши на 45,1%, из Германии на 42%, сообщает Prensa Latina.

Emmanuel Huybrechts На пляжах Варадеро

Отметим, что несколько месяцев назад власти США упростили поездки на Кубу. «Новые правила также посодействуют упрощению для кубинцев совершения операций в банках и других финансовых структурах США, их легальной работе и получению вознаграждения за труд на территории США. Новые правила вступили в силу 16 марта 2016 года», — комментирует ИА Синьхуа.

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