Рим, 8 июля, 2016, 12:01 — ИА Регнум.

pixabay.com Насилие и расизм

Жестокое убийство мигранта-нигерийца всколыхнуло не только итальянский город Фермо (регион Марке), в котором произошла трагедия, но и дошло до правительства страны.

Во вторник, 5 июля, беженец из Нигерии Эммануэль Киди Намди прогуливался по городу вместе со своей супругой, когда услышал оскорбления в адрес жены со стороны группы хулиганов. Мужчина заступился за супругу и вступил в драку с одним из членов банды. Был тяжело избит, от полученных травм скончался на следующий день в больнице.

Дон Виничио Албанези, основатель общины мигрантов Каподарко, в которой проживал Эммануэль с женой, провел пресс-конференцию, на которой заявил, что хорошо знает атмосферу расизма в данном городе, итогом которой и стало преступление. «Есть небольшие группы людей, которые чувствуют, что они принадлежат к арийской расе», — заявил священник. «Эти люди возглавляют группы местных футбольных болельщиков, и я думаю, что это те же самые люди, которые однажды положили бомбу перед нашей церковью. И если я об этом говорю, это не просто мои впечатления».

Эммануэль Киди Намди прибыл с супругой из Нигерии, из деревни, которая подверглась истреблению радикальной организацией «Боко Харама». Сначала пара бежала в Ливию, потом на лодке вместе с другими мигрантами водным путем прибыла в Италию. Свои соболезнования и слова поддержке вдове уже выразили президент Республики Серджио Матарелла и министр внутренних дел Анджелино Альфано.