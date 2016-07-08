Анадырь, 8 июля, 2016, 11:58 — ИА Регнум. На Чукотке приступила к работе научная экспедиция, цель которой — поиск родственников живущей на Аляске эскимоски Этты Толл. Когда-то предки женщины жили на островах Диомида в Беринговом проливе, сообщает 8 июля пресс-служба национального парка «Берингия».

Dave Cohoe Острова Диомида

В группу исследователей вошли два кинооператора, журналист, политолог, политик и туристы. На моторных лодках они проследуют вдоль морского побережья Чукотского полуострова, от бухты Провидения до села Уэлен.

Участникам экспедиции предстоит выяснить судьбу дальних родственников Этты Толл, чей дед жил на острове Ратманова, ранее называвшемся островом Большого Диомида. По словам Толл, многие из родных ее предка проживали в поселках на северо-восточном побережье полуострова.

«Кто из них остался жив? Как они живут и чем занимаются сейчас? Знают ли они о своих родственниках, перебравшихся когда-то на Аляску?», — говорит она.

Проект реализуется совместными усилиями американской туристической компании, Национальной Службы Парков США и нацпарка «Берингия».

Острова Диомида, или острова Гвоздева, находятся в центре Берингова пролива, в 35 км от Чукотки и Аляски. Расстояние между двумя островами — чуть более 4 км, между ними проходит граница России и США и линия перемены дат. России принадлежит западный остров, остров Ратманова, а США — остров Крузенштерна, расположенный восточнее.