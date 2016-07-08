Ростов-на-Дону, 8 июля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Ростовской области с начала года достиг 3,6%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля со ссылкой на данные Ростовстата, только в июне индекс потребительских цен на все товары и платные услуги увеличился на 0,4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По данным ведомства, с начала года максимальный темп роста цен наблюдается в группе непродовольственных товаров, они подорожали на 4,5%, в июне — на 0,5%.

Цены на продовольственные товары, включая горячительные напитки, за первое полугодие увеличились на 3,5%, в июне — на 0,1%. При этом больше всего с начала года в цене выросла плодовоовощная продукция — 15,4%, рыба и морепродукты подорожали на 8,8%, крупа и бобовые — на 8%. А вот яйца куриные за этот период подешевели почти на 30%.

Больше всего с начала года выросли цены на непродовольственные товары — на 4,5%. Табачные изделия подорожали на 10,5%, обувь — на 5,9%, электронные и другие бытовые приборы — на 5,7%, телерадиотовары — на 5,6%.

Стоимость платных услуг населению выросла на 2,2% с начала года, в июне — на 0,6%. Наибольшее увеличение цен показали санитарно-оздоровительные услуги — прибавка составила 19,4% с начала года. Услуги дошкольного воспитания выросли на 14,4%, медицинские — 7,5%.

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Отметим также, что в донском регионе за предыдущую неделю капуста белокочанная подорожала на 12,3%. Рост продемонстрировали также яйца куриные (+2,7%) и сахар-песок (+2,5%).