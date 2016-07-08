Даллас, США, 8 июля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Один из 4-х подозреваемых в причастности к убийству сотрудников правоохранительных органов в американском городе Даллас (штат Техас) покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает в пятницу, 8 июля, ВВС.

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«Укрывшийся в подземном гараже подозреваемый, вооруженный винтовкой, застрелился», — говорится в сообщении.

Напомним, в американском городе Даллас неизвестные убили 5-х сотрудников полиции, еще 6 стражей порядка получили ранения. По предварительным данным, стреляли из снайперских винтовок.

Преступления были совершены в ходе массовых беспорядков, которые начались в городе после распространения информации об убийстве полицейскими 2-х афроамериканцев.

Известно, что по «горячим следам» по подозрению в убийстве полицейских были задержаны 3 человека. Один из подозреваемых сдался сам, а второй был задержан после перестрелки. Третий подозреваемый обратил на себя внимание стражей порядка после того как бросил в багажник своего автомобиля камуфлированную сумку и попытался уехать на большой скорости. Транспортное средство догнали и остановили.

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