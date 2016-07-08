Томск, 8 июля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Томская область получит из федерального бюджета дополнительно 354 млн рублей. Средства будут направлены на ремонт, развитие и увеличение пропускной способности региональных автомобильных дорог. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, выделение средств предусмотрено соглашением с Росавтодором.

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«На федеральные деньги мы отремонтируем приоритетные участки дорог с высокой интенсивностью движения, в том числе транзитного транспорта, а также в зонах повышенного риска возникновения ДТП, где ремонтов не было более 12 лет, — сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Предстоит привести в порядок не менее 45 километров самых проблемных участков».

В частности, будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие на участках автодороги Томск — Каргала — Колпашево в районе деревни Чернышёвка Томского района, перед мостом через реку Обь в Шегарском районе, объездной дороги Томска в районе моста у ЗАТО Северск.

Глава региона подчеркнул, что расходование федеральных средств должно вестись под жестким контролем как соответствующих ведомств, так и общественности и экспертов.

Напомним, что в Томской области организована «горячая линия» по ремонту дорог, позвонив на который, автомобилисты могут сообщать о фактах нарушения технологии ремонта и ненадлежащее качество дорог. Общественно-экспертный контроль за ремонтом дорог ведет Томский государственный архитектурно-строительный университет.