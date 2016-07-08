Вашингтон, 8 июля, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Американские исследователи из Международного общества изучения поведенческого развития (IJBD) установили, что современная молодежь боится становиться взрослыми, сообщает International Journal of Behavioural Development.

Адриано Челентано. Италия. 1955 год

К такому выводу их привел сравнительный анализ результатов исследований, проведенных в США в 1982, 1992, 2002 и 2012 годах. В этих исследованиях участвовали 3,3 тыс. студентов.

Их просили ответить на ряд вопросов, часть из которых относилась к категории гастрономических пристрастий. Но в анкете содержались и вопросы, связанные с проблематикой процесса взросления. Испытуемым предлагали выбрать наиболее близкое им суждение из набора, включающего утверждения типа: «Детство — это самое счастливое время в жизни», «Я хотел бы вернуть то ощущение безопасности, которое было в детстве», «Я бы предпочел скорее быть взрослым, чем ребенком», «Я счастлив, что уже взрослый».

Анализ результатов показал, что за десять лет боязнь повзрослеть стала более распространенной. Причины такого явления ученые пока объяснить не могут.