Брейтово, Ярославская область, 8 июля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Избрание нового главы Брейтовского района Ярославской области состоится 14 июля на заседании Собрания представителей района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте территориального развития Ярославской области. Конкурсная комиссия представила депутатам двух кандидатов.

На конкурс заявились три человека: глава Брейтовского сельского поселения Андрей Перов, заместитель главы Брейтовского района Антон Гниненко и помощник депутата Ярослбдумы Владимира Ермилова Андрей Буличенко, экс-глава Брейтовского поселения.

На первом этапе конкурса кандидаты набрали равное число баллов. Во втором этапе, который прошел 7 июля, на первом месте оказался Андрей Перов, на втором — Антон Гниненко. Из них депутатам и предстоит сделать свой выбор.

«Комиссия проявила удивительное единодушие в оценке кандидатов на втором этапе конкурса. Все члены комиссии поставили Андрея Перова на первое место, Антона Гниненко — на второе, с небольшим отставанием. Андрей Перов — известный в районе человек, живущий там долгие годы. Но окончательное слово за депутатами Собрания представителей района», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента территориального развития Ярославской области Владимир Демьянов.

Пост главы Брейтовского района стал вакантным после отставки избранного главы Андрея Карпова, поводом для которой стало коммунальное ЧП. В январские праздники 2016 года из-за аварии на теплосетях часть села Брейтова, в том числе объекты соцсферы, остались без тепла. Губернатор Сергей Ястребов обвинил Андрея Карпова в том, что он не проинформировал вовремя об аварии руководство региона и МЧС, что серьезно затруднило ликвидацию последствий ЧП.