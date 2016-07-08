Москва, 8 июля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что нападающий ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Кокорин, оказавшийся в центре внимания общественности после бурной вечеринке в ночном клубе Монте-Карло (Монако), поступил правильно, публично извинившись, передают «Вести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

"Если Кокорин принес искренние извинения, то это правильный шаг. Признавать свои ошибки — это всегда правильно», — сказал Мутко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кокорин заявил, что он сожалеет о скандале, последовавшем за его участием в вечеринке. «Прощу прощения у всех, кого обидел мой поступок», — сказал он.

Кокорин подчеркнул, что ни он, ни его коллега по сборной России Павел Мамаев не имеют отношения к огромному количеству шампанского, фигурировавшему на видео с вечеринки. Также российские футболисты, как утверждает Кокорин, не просили, чтобы в заведении звучал гимн России.

Напомним, что вечеринка, о которой идёт речь, произошла в Монте-Карло во время отпуска спортсменов. В интернете появилось видео, на котором шампанское вносят в зал с танцующими людьми и при этом громко звучит российский гимн.