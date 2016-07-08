Самара, 8 июля, 2016, 11:43 — ИА Регнум. В День семьи и верности в Самарской области проходят торжественные мероприятия, посвященные институту семьи. Как сообщает областное Управление ЗАГС, в этот день будут проведены мероприятия по чествованию супружеских пар — юбиляров семейной жизни, многодетных семей, в которых родился третий и последующий ребенок, государственные регистрации заключения брака. Кроме того, власти проводят акцию «8 июля — День без разводов», передает корреспондент ИА REGNUM.

Центр развития волонтерства РСМ, vk.com/dobrocenter

Самара и Саратов — в числе 25 регионов России, где «Российское движение школьников» проводит всероссийскую волонтерскую акцию «Любовь, семья, ромашка». В детских домах, летних лагерях и воскресных школах добровольцы расскажут об истории праздника и проведут мастер-классы по вырезанию различных предметов из бумаги, в том числе ромашки — символа общероссийского праздника. Ромашки буду раздавать прохожим. По словам организаторов, акция направлена на продвижение здоровых семейных ценностей: любви, верности, ответственности и многодетности, как одной из важнейших задач всего российского общества.

Волонтерская акция организована «Российским движением школьников» совместно с «Ассоциацией волонтерских центров», а также Роспатриотцентром.

Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается ежеегодно 8 июля — с 2008 года, который был объявлен Годом семьи. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.