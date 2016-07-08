Донецк, 8 июля, 2016, 11:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе боевые действия шли на всех основных участках фронта — на Донецком, Горловском, Мариупольском, Луганском направлениях, а также в районе Светлодарской дуги. Об этом 8 июля сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба «АТО».

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По данным источника ДАН в ВС ДНР, за прошедшую ночь подразделения ВСУ обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (район «Вольво-Центра», поселки Александровка и Трудовские), Зайцево (под Горловкой), Ясиноватая, Докучаевск, Саханка и Коминтерново. При этом украинские силовики выпустили 159 мин, а также применяли вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

В военном ведомстве ДНР отметили, что в результате ведения боевых действий были повреждены три жилых дома в Донецке и Докучаевске.

«ВСУ обстреляли поселок Трудовские Петровского района Донецка, поврежден дом по улице Клубная, также сгорела летняя кухня по улице Аносова. В Докучаевске обстрелом поврежден частный дом на улице Тельмана, нет остекления», — рассказал источник.

В то же время на Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. В военном ведомстве отметили, что под обстрел попали позиции ВС ЛНР в селах Калиновка, Калиново, Санжаровка, Логвиново, Лозовое. При этом украинские силовики вели огонь с применением минометов калибра 120 и 82 мм, СПГ, АГС, вооружения БМП и стрелкового оружия. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 8 июля спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Олег Сушинский отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 56 раз нарушили режим прекращения огня. Он сообщил, что опорные пункты ВСУ в Авдеевке (Донецкое направление) ВС ДНР обстреляли из 122 мм артиллерии.

«Также, в районе Авдеевки, Зайцево, Луганского и Новоселовки второй противник вел огонь из минометов калибра 120 мм», — сказал Сушинский.

По его словам, на Мариупольском направлении ВС ДНР 25 раз открывали огонь по украинским опорным пунктам. В частности, под Талаковкой — из 120 и 82 мм минометов. «На Луганщине зафиксирован минометный обстрел вблизи Новоалександровки», — добавил представитель Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что за последние сутки на Донетчине украинские силовики 386 раз обстреляли позиции ВС ДНР. При ВСУ вели огонь из минометов калибра 120 мм 43 раза, из минометов калибра 82 мм 91 раз и 231 раз из гранатометов и стрелкового оружия.