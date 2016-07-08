Улан-Удэ, 8 июля, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В Бурятии 8 июля зарегистрировано 18 действующих лесных пожаров на общей площади более 4,5 тыс. га в Баунтовском, Еравнинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Баргузинском, Курумканском, Хоринском районах и в Баргузинском заповеднике. Об этом ИА REGNUM сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Алексей Саврасов. Пожар в лесу (фрагмент). 1883

Еще девять очагов на общей площади около 900 га локализовано в Бичурском, Кижингинском, Баргузинском, Еравнинском, Иволгинском, Кабанском, Северо-Байкальском, Хоринском районах.

Лесники и сотрудники МЧС потушили пожар на землях городского лесничества в районе стрелкового полигона на общей площади 7 га. Применялась тяжелая и лесопожарная техника. Всего за прошедшие сутки наземная группировка ликвидировала четыре очага на общей площади 340 га.

На тушении пожаров по республике задействовано порядка 930 человек. Применяется 151 единица тяжелой и лесопожарной техники, авиационная группировка состоит из 11 воздушных судов.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 523 очага, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 106 тысяч га.

Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском региональном центре МЧС России, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории четырех регионов Сибири. Для стабилизации обстановки увеличивается группировка сил и средств в Бурятии и Иркутской области.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 7 июля в Бурятии было зарегистрировано 14 действующих очагов на общей площади более 3,9 тыс. га в Еравнинском, Прибайкальском, Заиграевском, Курумканском, Баргузинском, Селенгинском и Хоринском районах и Баргузинском заповеднике. Еще восемь очагов на общей площади более 960 га считались локализованными.