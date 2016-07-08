Лондон, 8 июля, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В Уорикском замке в Великобритании одной из туристок удалось сделать необычный снимок, на котором запечатлены очертания неизвестной девочки. Как сообщают Вести.Ru, автором фотографии является 30-летняя туристка из Южной Африки Мариенна Диксон, которая в момент съемки была в комнате совершенно одна.

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«Я вошла в одну из комнат замка и увидела табличку, на которой говорилось, что несколько веков назад в этом месте южноафриканский целитель воскресил девочку из мертвых, — рассказала женщина. — Я сфотографировала эту надпись и сделала несколько снимков в комнате».

По словам туристки, во время просмотра фотографий дома она пришла в ужас, увидев на одном из снимков силуэт девочки.

«Я была совершенно уверена, что никого, кроме меня в помещении не было», — говорит она.

Отметим, что сотрудники музея не могут объяснить, откуда на фото туристки из Южной Африки взялась девочка.