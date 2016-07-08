Варшава, 8 июля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 8 июля, альянс будет стремиться к конструктивному диалогу с Россией, а также не хочет повторения холодной войны, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг: Слова и дела

С таким заявлением генсек североатлантического альянса выступил в Варшаве, где пройдет двухдневный саммит блока. На нем будет официально принято решение направить дополнительные силы на восточную границу НАТО.

«Наша позиция ясна — НАТО не стремится к конфронтации, мы не хотим новой холодной войны», — отметил Столтенберг в ответ на протесты со стороны Москвы относительно нахождения на ротационной основе четырех батальонов в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

«Мы продолжим вести конструктивный и осмысленный диалог с Россией», — добавил он.

Генеральный секретарь блока подчеркнул также, что выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза не ослабит связи европейских членов НАТО с США, а также что Лондон по-прежнему является «сильным и приверженным» членом альянса.

Напомним, командование альянса планирует направить четыре батальона численностью до 1 тыс. человек каждый в Польшу и страны Прибалтики, чтобы противостоять «агрессии» со стороны Москвы.