Лондон, 8 июля, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Британский футбольный клуб «Лестер» завершит сделку по переходу форварда московского ЦСКА Ахмеда Муса 8 июля, сообщает SkySports.

Дмитрий Садовников Ахмед Муса

По сообщениям СМИ, английский клуб заплатит за трансфер футболиста £15 млн. Ранее сообщалось, что нигерийский нападающий уже прибыл в Англию и готовится пройти медицинской осмотр.

В минувшем сезоне Муса участвовал в 30 матчах чемпионата России и забил 13 голов.

23-летний нападающий Ахмед Муса перешёл в ЦСКА в 2012 году. Он провёл за столичный клуб 168 матчей и забил 54 гола. СМИ сообщали, что Муса также получал предложения от «Саутгемптона», «Эвертона» и «Вест Хэма».