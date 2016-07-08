Махачкала, 8 июля, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Общее число уничтоженных в спецоперации в Карабудахкентском районе Дагестана боевиков составило девять человек. По сообщению информационного центра Национального антитеррористического комитета, накануне, 7 июля, была нейтрализована группа боевиков из восьми человек. Еще один член НВФ был убит сегодня, 8 июля.

05.мвд.рф Спецоперация

Нейтрализованная банда была хорошо вооружена — на месте боестолкновения обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе семь автоматов, два пистолета, гранаты.

Большинство бандитов предварительно опознаны. Все они имеют отношение к совершенным в разное время на территории республики преступлениям. Так, один из убитых — 30-летний главарь «махачкалинской бандгруппы» Гусейн Тагиров — находился в федеральном розыске с 2014 года. У правоохранительных органов есть сведения о его причастности к убийству главы администрации и жителя одного из сел в Буйнакском районе, а также к другим преступлениям террористической направленности.

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У задержанных в Дагестане боевиков обнаружена бомба

В настоящее время силовики продолжают поиск сообщников нейтрализованных бандитов. Сегодня утром, 8 июля, как сообщало ИА REGNUM, задержаны два пособника членов НВФ. У них обнаружено оружие и бомба, уничтожением которой занимаются специалисты-взрывотехники.

НАК: В Дагестане уничтожены семь боевиков, убит сотрудник ФСБ