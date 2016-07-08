Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. По результатам проверок лагерей Ленинградской области после трагедии на Сямозере в Карелии закрыли девять нелегальных палаточных лагерей. Родители уже забрали из них детей. Против руководства лагерей с нарушениями возбуждены административные дела. Как сегодня, 8 июля, передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей в регионе Ольга Историк.

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Напомним, после карельской трагедии в детских лагерях Ленинградской области были проведены многочисленные проверки, результаты которых выявили нарушителей.

«У нас, к сожалению, выявлены детские оздоровительные лагеря, которые не получали санитарно-эпидемиологические заключения и не были включены в реестр таких учреждений. Совместно с прокуратурой они обследованы. Почти на все эти лагеря у нас вынесены протоколы о временном запрете, и материалы направлены в суд. Суды уже принимают решения о приостановлении деятельности таких учреждений. Ряд этих лагерей имел выход к водоемам. В основном это Ладожское озеро, Приозерский район. По нашим сведениям, у нас девять таких лагерей, речь идет о палаточных. К сожалению, мы продолжаем находить подобные учреждения», — рассказала Ольга Историк.

По словам главы Роспотребнадзора по Ленобласти, все девять учреждений не получили санитарно-эпидемиологического заключения не только по пляжам, но и по всему оборудованию и состоянию помещений. Против руководства лагерей были возбуждены административные дела, а детей забрали родители.

Напомним также, ранее появилась информация об издевательствах над детьми в официально незарегистрированном лагере «Пересвет» в Приозерском районе. В результате проверки дети были эвакуированы в реабилитационный центр, откуда их потом забрали родители. На руководство лагеря было заведено несколько административных дел.