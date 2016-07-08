В крови экс-начальника ОВД "Царицыно" найден психотропный препарат
Москва, 22 июня, 2009, 12:43 — ИА Регнум. В крови
Как стало известно изданию Life.ru, врачи института им. Сербского нашли в крови Евсюкова фенибутират. В "Регистре лекарственных средств России" такое лекарство не указано.
Руководитель Центра психологической и социальной медицины, профессор
Как сообщало ИА REGNUM Новости, в ночь на 27 апреля Евсюков из пистолета, находившегося в розыске, застрелил кассира и ранил 7 покупателей в супермаркете "Остров" на ул. Шипиловской. Также он убил водителя, который довез его до магазина. После этого преступления были уволены Евсюков, его непосредственное начальство и начальник