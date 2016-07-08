Москва, 22 июня, 2009, 12:43 — ИА Регнум. В крови Дениса Евсюкова - экс-начальника ОВД "Царицыно" Москвы, устроившего стрельбу в столичном супермаркете, обнаружен психотропный препарат.

Как стало известно изданию Life.ru, врачи института им. Сербского нашли в крови Евсюкова фенибутират. В "Регистре лекарственных средств России" такое лекарство не указано.

Руководитель Центра психологической и социальной медицины, профессор Евгений Шапошников рассказал журналистам, что фенибутират - это еще не до конца изученный препарат, который врачи редко и с большой осторожностью назначают при неврозах, злоупотреблении алкоголем и некоторых психических заболеваниях. По словам Шапошникова, это лекарство вызывает привыкание, а его передозировка может стать причиной психических нарушений.