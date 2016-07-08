Кемерово, 8 июля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. 24-летней жительнице Кемеровской области, которая пропала в тайге 4 дня назад, удалось самостоятельно выйти к людям. Об этом сообщает в пятницу, 8 июля, главное управление МВД России по Кемеровской области.

Кочуров Александр Андреевич В тайге

«В выходные 24-летняя Анастасия Калигина находилась в поселке Чистая Грива на дне рождения в компании знакомых, — говорится в сообщении. — Девушка поссорилась с друзьями и в ночь на понедельник ушла из дома, где происходило празднование».

Сначала знакомые пропавшей девушки пытались найти ее самостоятельно, но безрезультатно. Позже к поискам подключились волонтеры и местные жители.

«Сегодня утром девушка самостоятельно вышла на лесную дорогу в районе деревни Загадная Новокузнецкого района», — говорится в сообщении. Там молодая женщина встретила людей, которые сообщили о случившемся в МВД.

В настоящее время Анастасия Калигина находится в местной больнице, ее организм истощен и обезвожен, однако жизни ничего не угрожает.