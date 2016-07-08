Хельсинки, 8 июля, 2016, 11:13 — ИА Регнум. В Финляндии проведение референдума о членстве в Евросоюзе поддерживает почти половина граждан страны, сообщает Yle со ссылкой на результаты опросы компании Taloustutkimus.

futureatlas.com Флаги ЕС в Финляндии

За проведение плебесцита высказались 48% опрошенных, еще 40% заявили, что не поддерживают референдум.

Больше других референдум поддерживают граждане страны старше 65 лет. Противников плебисцита больше всего в возрастной группе от 35 до 49 лет.

По опросу СМИ против референдума высказались 47% граждан страны, за — 42%.