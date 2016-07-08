Стамбул, Турция, 8 июля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Стамбульский футбольный клуб «Бешикташ» не отпускает хавбека Хосе Сосу в «Милан», сообщает Gianlucadimarzio.com.

Fanny Schertzer Хосе Эрнесто Соса

По данным СМИ, итальянский клуб предлагает за трансфер 31-летнего аргентинца € 4 млн, но турецкая сторона требует вдвое большую сумму.

Сообщается, что Хосе Соса, признанный лучшим игроком чемпионата Турции 2015/2016 годов, планирует убедить президента «Бешикташа» умерить финансовые аппетиты.

Напомним, Хосе Соса выступал за турецкий клуб в 31 матче минувшего сезона, забил семь голов и сделал 14 голевых передач. До перехода в стамбульскую команду Соса играл за неаполитанский «Наполи», харьковский «Металлист» и мадридский «Атлетико».