Варшава, 8 июля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Саммит НАТО в польской столице станет одним из самых сложных для лидеров стран альянса, перед которыми стоит целый ряд проблем от России на востоке до исламского терроризма на юге, а также дробление единства внутри самого блока, сообщает Time.

pixabay.com Brexit: Прощай единство

По словам бывшего посла США в НАТО Иво Даалдера, занимавшего этот пост с 2009 по 2013 год, Brexit может привести к «ренационализации» европейской политики, при которой страны ЕС, в частности, Соединенное Королевство будут ставить свои национальные интересы над единством и стабильностью Евросоюза. Дипломат напоминает, что европейский проект появился по итогам Второй мировой войны, когда считалось, что лучшим способом предотвратить новую войну в Европе является создание сотрудничества между странами Европы.

«Мы знаем, чем она [ренационализации политики] кончается, так мы и оказались в двух мировых войнах», — добавил он.

Даже и без Brexit НАТО нужно принимать во внимание риск начала Третьей мировой войны на границе с Россией. С учетом проведенных военных игр, по данным аналитического центра RAND, альянсу придется разместить там семь бригад, каждая численностью 3 — 5 тыс. военнослужащих для содержания нападения России на Прибалтику.

К такому выводу аналитики пришли в ходе военных игр, проведенных после событий весны 2014 года на Украине по просьбе ВВС и армии США. Так, после «вторжения на Украину», вооруженные силы России должны были вторгнуться в одну из стран Восточной Европы, которая является союзником США по НАТО.

Анализ возможных событий, в котором учитывалась текущая расстановка сил, вызвал беспокойство у стратегов НАТО, поскольку «ни одна из групп НАТО не смогла успешно остановить или даже замедлить продвижение вторжения» России в Прибалтику. Иными словам, российские войска смогли захватить прибалтийские государства, такие как Эстония и Латвия, которые блок НАТО обязан защищать, прежде чем альянс смог подготовить серьёзный ответ. После этого перед самым мощным военным альянсом вставала дилемма: оставить своих союзников под российской оккупацией, признав поражение или начинать конфликт с ядерной державой. Тогда как на сегодняшний день численность войск, направляемых в Польшу и Прибалтику составляет 4 тыс. военнослужащих в рамках четырех батальонов.

Не только Россия и выход Соединенного Королевства из состава ЕС фигурируют в повестке дня саммита. Также заботит лидеров альянса вопрос остановки потока беженцев и мигрантов в Евросоюз, а также усиление действий против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).