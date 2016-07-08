Вашингтон, 8 июля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в очередной раз причислил Россию к серьёзнейшим геополитическим угрозам: теперь он отнёс РФ к срочным вызовам, с которыми сталкиваются страны НАТО. В числе других названы террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России), ситуация в Африке и на Ближнем Востоке, а также решение Великобритании о выходе из состава Европейского союза, принятое на референдуме 23 июня. Своё видение американский президент изложил в статье, опубликованной на страницах The Financial Times сегодня, 8 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза Обаме

«Российская агрессия в отношении Украины угрожает нашему видению Европы как единой, свободной и мирной», — сказал он.

По мнению Обамы, евроинтеграция подвергается дополнительным испытаниям на прочность из-за того, что терроризм заставляет население Африки и Ближнего Востока перемещаться в ЕС, всё сильнее усугубляя миграционный кризис. Свою лепту в этот процесс внесло решение британских граждан по Brexit.

«Прошедшее в Великобритании голосование в пользу выхода из ЕС поднимает серьезные вопросы о будущем европейской интеграции», — сообщил он.

Обама отметил, что на предстоящем саммите НАТО страны должны решиться и взять на себя функции противостояния перечисленным срочным вызовам — «взять конкретные обязательства». Но такое может произойти лишь при сохранении единства и партнёрских отношений между государствами.

«Нам необходимо углубить сотрудничество в области безопасности между НАТО и ЕС и увеличить нашу поддержку Украины, защищающей свой суверенитет и территориальную целостность», — сказал он.

В этой связи Обама актуализировал вопрос об усилении обороны НАТО в Центральной и Восточной Европе. Также американский президент напомнил о важности сохранения санкций в отношении Москвы «до полного выполнения Минских соглашений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в ЕС Филип Бридлав заявил, что с Россией альянсу следует разговаривать прежде всего с позиции силы.

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