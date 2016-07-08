Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Ярославской области разыскивают одного из послушников Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском по подозрению в убийстве настоятеля обители, игумена Даниила, передает 8 июля телеканал «Россия-24».

ИА REGNUM Троицкий Данилов монастырь в Переславле-Залесском

По словам прихожан и служителей храма, в расправе над священником подозревают одного из послушников монастыря. Ранее судимый мужчина по имени Александр пришел в обитель около месяца назад, здесь он трудился поваром. Якобы накануне преступления между ним и отцом Даниилом произошла ссора.

Александр попросил у настоятеля отпустить его домой, однако тот не отпустил послушника. По мнению прихожан, обида могла стать поводом для убийства отца Даниила. Кроме того, прихожане высказывали версию о ритуальном убийстве священнослужителя. Оба эти предположения официально пока не озвучены.

«Сейчас пока все версии и мотивы устанавливаются. Ведутся все розыскные мероприятия, есть подозреваемый, но он в бегах, все силы предпринимаются, чтобы его поймать. Мотив сейчас устанавливается, об этом можно будет говорить после за задержания», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК по Ярославской области Алена Кисляк.

Как отмечают представители епархии, монастырь не считается богатым, поэтому совершение убийства из корысти маловероятно. 42-летний игумен Даниил, в миру Максим Соколов, возглавлял обитель четыре года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря с признаками насильственной смерти было найдено 7 июля в доме на улице Луговая в Переславле-Залесском.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.