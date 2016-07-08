Пермь, 8 июля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении директора ООО «Бюро Экскурсий и туризма Романтика». Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» и частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

smolnarod.ru Хищение денег

Напомним, обвиняемая, являясь директором турфирмы, в период с июня по август 2015 года заключала с гражданами договоры на предоставление туристических поездок на автобусах по территории РФ (Крым, Краснодарский край, Казань).

В суде было доказано, что, получая от клиентов предоплату за предоставление услуги, она в действительности не собиралась ее оказывать, а присваивала деньги себе.

Потерпевшими по данному уголовному делу признано 26 человек, в основном семьи с детьми и пенсионеры.

Суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы, условно с испытательным сроком пять лет. В счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевших взыскано 459 тыс. 50 рублей.

Напомним, что по аналогичному делу в марте 2016 года осуждена директор туристической фирмы Sunday (ООО «Сандей») Татьяна Глазырина.

Ей вменялась растрата более 5 млн 700 тыс. рублей, полученных от клиентов за путевки. Ленинский районный суд Перми приговорил Глазырину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 120 тыс. рублей, а также лишением права заниматься деятельностью в сфере отдыха и туризма сроком на три года. Также удовлетворены требования потерпевших о возмещении материального вреда, причиненного преступлением.

В июне 2016 в городе Соликамске Пермского края судом вынесен приговор Виктории Черкас по серии преступлений, включавших в том числе обман клиентов турфирмы, которую она возглавляла. Тогда сумма ущерба для них составила 3 млн 946 тысяч рублей. Среди пострадавших туристов в основном пенсионеры и студенты — более 100 человек из Соликамска, Краснокамска и Перми. Суд признал женщину виновной и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания в доход государства назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.