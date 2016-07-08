Москва, 8 июля, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена будет полностью восстановлено после пожара в течение суток, сообщили в дирекции метрополитена.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метро

В настоящее время поезда следуют с интервалом 3−4 минуты. Вечером интервалы движения поездов будут увеличены на южном участке Таганско-Краснопресненской линии, пассажиром рекомендовано воспользоваться наземным транспортом.

Кроме того, в метрополитене можно получить справки об опоздании на работу в связи с нарушением графика движения. Уточняется также, что SMS-оповещение о сбое на линии метро получили 450 тыс. пассажиров.

Напомним, утром 8 июля произошло возгорание в административном здании рядом со станцией «Выхино». Из-за пожара начались перебои в электропитании и шесть станций Таганско-Краснопресненской линии были закрыты для входа.

Для перевозки пассажиров между станциями метро с 5:30 мск курсировали более 250 компенсационных автобусов.