Пермь, 8 июля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Акционеры пермского АО «Авиадвигатель» на годовом собрании утвердили размер дивидендов компании за 2015 год и избрали новый совет директоров. Один из руководителей «Ростеха», экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков вошел в состав совета директоров АО «Авиадвигатель». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

archive.government.ru Анатолий Сердюков и Антон Силуанов

Решением акционеров совет директоров сокращен с 11 до пяти человек. Кроме вновь введенного туда Сердюкова, в нем остались представители «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александр Кудашкин и Александр Незнамов, представитель ОАО «ОПК Оборонпром» Надежда Рыбинцева и представитель ГК «Ростех» Жанна Скорина.

Акционеры приняли решение выплатить на обыкновенную акцию номиналом 3,5 рублей дивиденды в размере 1,45 рублей. Таким образом, дивиденды выросли в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом. Отметим, чистая прибыль «Авиадвигателя» по РСБУ в 2015 году составила 149,8 млн рублей, что на 8% меньше показателя за 2014 год.

Напомним, Анатолий Сердюков был фигурантом скандального дела ОАО «Оборонсервис». В 2014 году уголовное дело в отношении него дело было закрыто, и он проходил по делу, как свидетель. Сейчас он трудится индустриальным директором по авиационному комплексу «Ростеха» и входит в состав советов директоров ряда профильных активов госкорпорации.