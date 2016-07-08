Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Кокорин прокомментировал скандальную вечеринку в ночном клубе в Монте-Карло, участником которой он стал вскоре после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы-2016 во Франции.

mikuratv Брызги шампанского

«Я сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал, — цитирует Кокорина «Р-Спорт». — Прощу прощения у всех, кого обидел мой поступок».

При этом нападающий санкт-петербургского «Зенита» добавил, что он и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не имеют отношения к тому количеству шампанского и суммам, которые озвучены в СМИ.

«Не имеем отношения к тому количеству шампанского и суммам, то, что мы ставили русский гимн — полная чушь, — сказал Кокорин. — После видео, не имеющего фактов, на тебя вешают все грехи. Сейчас осознаю, что самим фактом появления в подобном заведении… Это выглядело глупо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интернете появилась видеозапись, на которой футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин участвуют в вечеринке в клубе Twige в Монте-Карло. Под звуки национального гимна России, игроки национальной команды курят кальян, а официанты разносят большое количество алкогольных напитков.

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