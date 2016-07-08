Трейлер «Дуэлянта» появился в Сети
Москва, 8 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Сеть выложен первый трейлер фильма Алексея Мизгирева «Дуэлянт», главные роли в котором исполнили Владимир Машков и Петр Федоров.
Действие фильма разворачивается в Санкт-Петербурге середины XIX века. В центре сюжета фильма — история отставного офицера, зарабатывающего на жизнь участием в поединках за других людей. В фильме также снимались Юрий Колокольников, Сергей Гармаш, Мартин Вуттке и другие актеры. Продюсерами ленты являются Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.
Режиссер «Дуэлянта» Алексей Мизгирев известен по фильмам «Кремень» (приз «Кинотавра"-2007 за лучший дебют), «Бубен, барабан» (приз «Кинотавра"-2009 за лучшую женскую роль), «Конвой» (приз «Кинотавра"-2012 за лучшую мужскую роль). «Дуэлянт» будет первой работой Мизгирева в жанровом кинематографе.
Фильм выходит в прокат 29 сентября 2016 года