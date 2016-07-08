Москва, 8 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Сеть выложен первый трейлер фильма Алексея Мизгирева «Дуэлянт», главные роли в котором исполнили Владимир Машков и Петр Федоров.

Цитата из к/ф «Дуэлянт». реж Алексей Мизгирёв. 2016. Россия Постер фильма «Дуэлянт»

Действие фильма разворачивается в Санкт-Петербурге середины XIX века. В центре сюжета фильма — история отставного офицера, зарабатывающего на жизнь участием в поединках за других людей. В фильме также снимались Юрий Колокольников, Сергей Гармаш, Мартин Вуттке и другие актеры. Продюсерами ленты являются Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.

Режиссер «Дуэлянта» Алексей Мизгирев известен по фильмам «Кремень» (приз «Кинотавра"-2007 за лучший дебют), «Бубен, барабан» (приз «Кинотавра"-2009 за лучшую женскую роль), «Конвой» (приз «Кинотавра"-2012 за лучшую мужскую роль). «Дуэлянт» будет первой работой Мизгирева в жанровом кинематографе.

Фильм выходит в прокат 29 сентября 2016 года