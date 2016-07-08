Даллас, США, 8 июля, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Число жертв стрельбы в городе Даллас (штат Техас, США) выросло до пяти человек — скончался еще один раненый полицейский, сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Телефонная будка». Реж. Джоэл Шумахер. 2002. США Под прицелом снайпера

В результате стрельбы трое полицейских погибли на месте, еще двое — скончались от полученных ран. Пять человек остаются в больнице, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

Напомним, в Далласе двое мужчин открыли огонь по сотрудникам полиции в ходе массовых акций протеста, нападавшие задержаны.

Обстановка в городе продолжает оставаться напряженной. Федеральное авиационное агентство США (FAA) временно приостановило полеты над центром города.