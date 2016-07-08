Москва, 8 июля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Пропускную способность столичной станции метро «Фрунзенская» обещают увеличить до 28 тысяч человек в час, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Для этого установят дополнительный эскалатор.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метро

«Подобные технологии расширения эскалаторов с трёх до четырёх мы уже успешно реализовали на станциях «Бауманская» и «Проспект Мира». Новые эскалаторы полностью удовлетворяют всем современным нормам и требованиям безопасности, а также потребляют на 40 процентов меньше электроэнергии», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, станцию планируют открыть на два месяца раньше запланированного срока — в конце 2016 года.

«Работы по замене эскалаторов и реконструкции вестибюля станции «Фрунзенская» идут с опережением графика. Изначально окончание работ было запланировано на февраль 2017 года, но мы планируем, что станция возобновит работу в полноценном режиме раньше — до конца 2016 года», — отметил Ликсутов.

Напомним, станцию метро «Фрунзенская» Сокольнической линии закрыли на ремонт в начале января 2016 года. На время закрытия станции запустили бесплатный маршрут М: от станции метро «Парк культуры» до улицы Хамовнический Вал. За первые полгода этими автобусами воспользовались около шести миллионов человек.