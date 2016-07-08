Якутск, 8 июля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Почему кафе Якутска разрешают продавать только чипсы и шоколад, дарили ли бриллианты Дмитрию Медведеву, зачем АЛРОСА продала «дочку» в 40 раз дешевле балансовой стоимости, сколько денег украла метеоролог и чем опасно селфи с медведем — в обзоре ИА REGNUM.

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Предпринимателям запретили кормить детей Азии, чтобы не отравить

Только не скоропортящиеся продукты рекомендовано продавать в кафе Якутска во время VI Международных спортивных игр «Дети Азии» — чтобы в жару не накормить несвежим и не испортить имидж соревнований. Как пишет YAKUTIA.INFO, письмо с просьбой соблюдать ограничения носило рекомендательный характер, но проверки проводятся так, как будто существует регулирующий этот момент законодательный акт, которого предприниматели обязаны придерживаться. В итоге кафе вместо полноценной еды вынуждены продавать только чипсы, газированную воду и шоколад, а местным жителям и участникам игр негде поесть нормальную еду.

В редакцию «Якутия.Инфо» обратилась заместитель директора компании «Инкотрейд» Татьяна Зубова, владеющая летним кафе «Я пончик» в городском парке культуры и отдыха.

«В конце июня к нам пришло письмо от «Дирекции Международных спортивных игр», где указан перечень продуктов, которым нам рекомендуют торговать в дни игр, — рассказала она. — Всё, что не входит в этот список, продавать как бы нельзя. В письме указано следующее: ассортимент пищевой продукции для разносной (мелкорозничной) продукции на территории МАУ Центральный парк культуры и отдыха ГО «Город Якутск» в период с 01 по 17 июля 2016 года. В этом письме не содержится конкретный запрет на торговлю конкретными товарами, оно носит рекомендательный характер».

Учитывая рекомендательный характер письма, предприниматель продолжила работу в прежнем режиме, но работе стали мешать визиты надзорных органов. Пришлось на время соблюдать навязанные рекомендации — выручка резко снизилась.

«Посетители парка приходили, тоже возмущались, почему нормальной еды нет, — также сообщила Татьяна Зубова. — Они же не хотят своих детей лишний раз шоколадом и газировкой кормить, им полноценной еды для детей хочется. Мы продолжили работать по своему меню, но к нам стали приходить из Роспотребнадзора, департамента торговли при окружной администрации и, ссылаясь на письмо, стали запрещать нам работать. Я написала в дирекцию игр с просьбой дать разъяснения, но ответа так и не последовало».

Давление на предпринимателя выразилось и со стороны дирекции парка. В кафе прислали уведомление, что городской парк не будет продлевать договор аренды на следующий, 2017 год. «Это же натуральное давление на нас, — возмущается предприниматель. — Нам никто не дал никаких официальных документов, на основании которых нам было бы запрещено торговать именно в этой торговой точке. Ни Роспотребнадзор, ни департамент по торговле ничего не предъявили. При том, что мы торгуем продуктами с сертификатами, и они расфасованы как положено. Да, мы готовим часть блюд здесь, но мы соблюдаем все санитарные нормы».

Руководитель комиссии по организации питания участников VI Международных спортивных игр «Дети Азии» Денис Белозеров сообщил журналистам, что такие ограничения введены в целях безопасности. Ассортиментный перечень согласован с Роспотребнадзором, с дирекцией игр «Дети Азии», и направлен по тем точкам, где возможно прохождение детей-участников спортивных игр. Он подчеркнул, что разосланное предпринимателям письмо носит рекомендательный характер.

«Мы стараемся создать для детей, которые сюда приехали, комфортные условия, чтобы избежать эксцессов. Ведь это может отразиться на имидже республики. Если тут из-за уличной еды у кого-то живот прихватит, этим мало кто интересоваться будет, а если это случится с кем-то из приезжих? Это же мигом везде разнесется, и последствия для республики будут не совсем хорошими. Кому это нужно? Я возглавляю комиссию по питанию, и я максимально старюсь, чтобы ничего плохого не произошло», — отметил Данис Белозеров.

По мнению адвоката Николая Зубова, предприниматель имеет все основания для того, чтобы требовать возбуждения уголовного дела.

«Это чистой воды самоуправство и превышение должностных полномочий, — заявил он. — Мы направили письмо в прокуратуру, для того чтобы там проверили законность действий дирекции спортивных игр в отношении данного кафе. А действия администрации парка — это откровенный рэкет».

Бриллиантов Медведеву не дарили?

Платиновые сэргэ, золотая изгородь, чороны и кытыйа, полные бриллиантов. Так в соцсетях описывали преподнесенный премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву подарок стоимостью 18 657 000 рублей.

Но чиновники уверяют, что ничего такого не дарили. А что хотели подарить — не разрешили. О подарке у чиновников спрашивали сотрудники газеты «Якутск Вечерний».

«Я все время был возле Медведева, — рассказал секретарь ЯРО «Единой России» Александр Ноговицын. — С самолета он сразу прибыл в АЛРОСА на встречу с членами партии «Единая Россия». Потом в видеорежиме запустил перерабатывающую станцию ЯТЭК и приехал на стадион на открытие игр «Дети Азии» — все. Никто при мне ему такого подарка не делал. Согласитесь, вряд ли его могли сунуть, что называется, на бегу — все-таки это должно быть протокольное мероприятие. Я сам хотел подарить Медведеву дэйбиир (конский хвост), но протокольная служба не позволила».

«Ничего мы Медведеву не дарили, — заверил руководитель Администрации главы и правительства республики Юрий Куприянов. — Тем более изделие из платины, золота и бриллиантов. Это полный бред. Что это за композиция, которая ходит по ватсапу, не знаю — сам ее раньше никогда не видел».

Посмотреть не на фото, а на само изделие хотел бы не только Юрий Куприянов, но и в Государственном хранилище ценностей республики. Заместитель директора Гохрана Иван Кычкин, не стесняясь, засматривается на изображение: «Думаю, это был бы ценный экспонат для нашей коллекции. К сожалению, у нас нет таких денег для выкупа этого произведения. Не думаю, что это сделал один ювелир. Скорее всего, работала группа специалистов. Кто именно мог выполнить такую работу, сказать не берусь».

Газета пишет, что, судя по этностилю и надписи «Россия Якутия», злато-платино-бриллиантовая композиция точно имеет отношение к республике, но известные якутские ювелиры лишь пожимают плечами — это не мы.

АЛРОСА продала свою «дочку» в 40 раз дешевле балансовой стоимости?

Госкомпания АЛРОСА в рекордно короткие сроки реализовала 100% акций своего дочернего предприятия АЛРОСА-ВГС. SakhaToday сообщает, что актив был продан за копейки, и его цена была в 40 раз ниже балансовой стоимости. «Столь поспешное избавление от «дочки» вызвано угрозой исков от кредиторов. Данные сведения добыты из отчета организации за прошлый год», — говорится в материале.

По данным СМИ, уставной капитал компании АЛРОСА-ВГС составлял 522 миллиона рублей, при этом сумма контракта равнялась всего лишь 12 миллионам. Предприятие состояло на балансе управления капитального строительства АЛРОСА, занимаясь ремонтными и строительными работами. Его причислили к непрофильным активам, поэтому компания пыталось трижды избавится от своей «дочки», продавая буквально за бесценок.

В 2014 году ее пытались продать за 569,85 миллиона рублей, однако никто не заинтересовался данным предложением, спустя полгода цена на предприятие упала в два раза, но даже за эту сумму не нашлось желающих его приобрести. От безысходности компания пригласила независимого оценщика «14Регион», который установил цену в 12 млн рублей. Организация была продана единственному предприятию, подавшему заявку, «Алмаззолотокомплекту». Резкое снижение рыночной стоимости АЛРОСА-ВГС имеет под собой веские основания. Самое главное из них — это практически полное отсутствие контрактной базы, поэтому реальная стоимость активов значительно ниже балансовой.

Опасные селфи с медведями

Некоторые жители Южной Якутии и просто проезжие фотографируются с медведями в опасной близости, сообщает «Блокнот Якутск». Молодые звери пока не набросились на своих кормильцев, но кто знает, чем все закончится? А пока что, можно сказать, медведей приучают не бояться людей.

СМИ подчеркивает, что проснувшиеся от зимней спячки медведи в июле все еще не набрали нужный вес, а значит, они находятся в постоянном поиске пищи. Животные выходят на дороги, где их кормят автомобилисты и дальнобойщики, и рыщут на свалках в надежде найти объедки.

В Якутии женщина-метеоролог украла у родного предприятия почти три миллиона рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении специалиста аппарата управления 2-й категории ФГБУ «Якутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды». Как пишет РИГ SAKHAPRESS.RU, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана.

Следствием установлено, что обвиняемая, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другими работниками учреждения, похитила с расчетного счета денежные средства в особо крупном размере. В июле 2013 года она подделала подписи от имени начальника ФГБУ «Якутское УГМС» в фиктивных договорах оказания услуг, заключенных от имени учреждения с подставными контрагентами, и внесла в договоры оттиски гербовой печати учреждения.

В дальнейшем с помощью подделанных документов соучастники преступления осуществили хищение денежных средств на сумму более 2 миллионов 812 тысяч рублей с расчетного счета ФГБУ «Якутское УГМС». Обвиняемая в ходе расследования полностью признала свою вину и заключила с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличив других соучастников преступления.

В ходе предварительного расследования приняты меры к возмещению причиненного ущерба — наложен арест на имущество женщины и других участников преступной группы.