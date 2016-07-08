Вашингтон, 8 июля, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Страны Запада должны продолжить политику санкций в отношении Российской Федерации (РФ), пока Москва «не выполнит Минские договоренности». Об этом президент США Барак Обама написал в своей статье для Financial Times, приуроченной к саммиту НАТО в Варшаве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

«Несмотря на нашу открытость к конструктивным отношениям с Россией, ограничительные меры могут быть сняты только при полном выполнении Москвой своих обязательств по Минским договоренностям», — отмечает глава Белого дома.

Кроме того, Обама считает, что Североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС) должны усилить сотрудничество в сфере безопасности, в том числе по поддержке Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Сперва ЕС и США ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний России. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.