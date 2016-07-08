Москва, 8 июля, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Договорённость Вашингтона и Сеула о размещении на территории Южной Кореи американской системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) вызывает у Москвы серьёзную озабоченность: это решение чревато опасными последствиями и нарушением глобальной стратегической стабильности, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

U.S. Army Испытание системы ПРО THAAD

Отмечается, что Россия и ряд других стран неоднократно возражали против намерения США разместить систему ПРО в южной части Корейского полуострова. «Этот шаг вызывает у нас очень серьезную озабоченность», — сообщили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что Москва неоднократно призывала США и Южную Корею «отказаться от неверного выбора», но мнение России, видимо, не было принято к сведению.

«Таким образом, США при поддержке своих союзников продолжают наращивать потенциал азиатско-тихоокеанского сегмента глобальной ПРО, что ведет к подрыву сложившихся стратегических балансов как в АТР, так и за его пределами», — говорится в сообщении.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, решение, принятое Вашингтоном и Сеулом, принесёт негативные последствия: будет нарушена стратегическая стабильность мирового уровня. Региональная напряжённость на полуострове в результате будет не уменьшена, а напротив, может обостриться. МИД выразил надежду, что участники диалога по ПРО ещё раз всё взвесят и «не допустят непродуманных действий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство США и власти Южной Кореи пришли к соглашению о том, в южной части Корейского полуострова будет развёрнута THAAD. В качестве потенциального агрессора называется Северная Корея. Переговоры о развёртывании ПРО в Южной Корее начались после испытания Северной Кореей ядерного оружия в январе 2016 года.