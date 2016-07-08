Ярославль, 8 июля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. 9−10 июля в Ярославской области пройдет этап экспедиции «Голубое ожерелье России — 2016». Основными пунктами маршрута экспедиции в регионе станут Ярославль и Рыбинск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Стартовала экспедиция «Голубое ожерелье России» 1 июля на реке Яуза в Москве. Участвуют в ней студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана, работники рыбинского судостроительного завода «Вымпел» и представители Федерации водно-моторного спорта России. Командам участников на катерах предстоит преодолеть 2300 километров по рекам нескольких регионов страны. Маршрут пролегает через Коломну, Рязань, Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, Рыбинск, Череповец, Вытегру, Лодейное Поле. Финишируют путешественники 17 июля на реке Неве в Санкт-Петербурге.

Экспедиция является первым этапом крупномасштабного проекта «Тихий — Атлантический» и посвящена 150-летию факультета «Энергомашинстроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Целью мероприятия заявлено привлечения внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды и водных ресурсов. Ну и, конечно, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и патриотическое воспитание студентов.