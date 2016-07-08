Москва, 8 июля, 2016, 10:18 — ИА Регнум. На Украине идет интенсивная идеологическая «артподготовка», предваряющая вооруженный удар по Донбассу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «Очевидно, что со сменой правительства на Украине партия войны там только укрепилась. Идет интенсивная идеологическая «артподготовка», предваряющая вооруженный удар по Донбассу, для которого выбирается лишь подходящий момент», — считает парламентарий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная артподготовка на Украине

«Для людей, вставших под знамена Степана Бандеры, иного пути просто нет», — заявил Клинцевич.

Он напомнил, что 7 июля было отмечено в Киеве появлением проспекта Степана Бандеры и хулиганским срывом в Россотрудничестве презентации книги украинского историка Петра Толочко «Откуда пошла русская земля». «Очень хотелось бы посчитать эти явления внутренним делом Украины, ограничившись лишь их эмоциональным осуждением. Но, к сожалению, дело обстоит куда серьезнее», — говорит сенатор.

«Нельзя не видеть, что украинское общество, спекулируя на его национальных чувствах, целенаправленно пытаются ввести в состояние озверения. Его в буквальном смысле науськивают на Россию, на Донбасс, на весь русский мир», — заявил Клинцевич.