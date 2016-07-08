Москва, 8 июля, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Сотрудник посольства США в Москве, на которого якобы напали у здания дипмиссии, работал на ЦРУ под дипломатическим прикрытием, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посольство США в Москве

По их данным, сотрудника посольства якобы преследовали представители российских спецслужб, которые планировали его задержать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 июня заявила, что дипломат отказался предъявлять документы сотруднику охраны и ударил его.

МИД РФ уточняет, что это целенаправленная информационная кампания, которая, в частности, нацелена на демонстрацию агрессии России на примере якобы имеющих место нападений на американских дипломатов.

Госдепартамент США не подтверждает, что участник конфликта работал на ЦРУ. Сообщается лишь, что это был аккредитованный американский дипломат.