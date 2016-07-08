Петропавловск-Камчатский, 8 июля, 2016, 10:06 — ИА Регнум. На Камчатке в этом году к берегам пришло на 35% рыбы больше, чем в прошлом году и все это благодаря запрету на дрифтерный промысел, введенный с 1 января текущего года, заявил сенатор от региона Борис Невзоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рыбная лавка. Снейдерс Франс

По словам политика, полностью результат запрета на Камчатке будет понятен через пять лет. «Эти годы стараниями прибрежных рыбаков нерестилища будут заполняться, восстановится загубленная дрифтерными судами популяция лосося. Камчатка получит в разы больше рыбы. Ведь вылавливая лосось на путях миграции, дрифтера нарушали естественный процесс воспроизводства. Тем более, что в дрифтерных сетях калечилась и гибла молодь лосося, которая могла бы еще нагуливаться 2−3 года», — отметил Борис Невзоров.

Тем временем, в пограничном управлении корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что возбудили уголовные дела против двух капитанов судов, которые были задержаны в конце июня у берегов Камчатки за дрифтерный промысел. Всего поймали семь судов — два камчатских и семь сахалинских.

«Уголовные дела по факту нарушения законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации возбуждены в отношении капитанов двух сахалинских судов, проверка в отношении остальных еще продолжается», — говорят пограничники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Охотском море у берегов Камчатки пограничники задержали семь судов разного типа, которые занимались запрещенным дрифтерным промыслом. В ходе осмотра было установлено, что рыбодобывающие суда используют плавные или дрифтерные сети, незначительно изменив в них элементы конструкции и при этом выдавая их за «поверхностные ловушки». Общий объём продукции на задержанных судах составил более 780 тонн рыб лососёвых пород.

Камчатка долгие годы боролась с дрифтерным ловом. Доходило до того, что в 50-е годы регион практически полностью лишился лосося из-за дрифтерных сетей, которые всплошную перекрывали побережья. Тогда были закрыты 26 поселков, разорились десятки рыболовецких колхозов и заводов. В 2015 году были приняты поправки в закон о рыболовстве, которые запрещают использование дрифтерных плавучих сетей. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу данного федерального закона с 1 января 2016 года.