Москва, 8 июля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. На начало июля существенных изменений в электоральных предпочтениях жителей России не наблюдается. За неделю число опрошенных, кто готов голосовать на выборах в Государственную думу РФ за партию «Единая Россия», снизилось на 0,8%. Если 26 июня за «ЕР» были готовы голосовать 45,1% респондентов, то, по данным на 3 июля, их число уменьшилось до 44,3%. Такие данные электорального рейтинга политических партий представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Значительно выросло число желающих голосовать за КПРФ и «Справедливую Россию» — на 1% (с 9,4% до 10,4%) и на 1,4% (с 6,5% до 7,9%) соответственно. Рейтинг ЛДПР упал на 1,1% (с 10,1% до 9,0%). Намерены голосовать за другую партию 4,4% жителей России.

Растет число граждан, желающих прийти на выборы в Госдуму. Не хотят участвовать в выборах лишь 13,8% респондентов. 1,0% заявили, что «придут, но испортят бюллетени». 9,3% затруднились ответить.

В опросе принимали участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Динамика электоральных предпочтений жителей России (в %)