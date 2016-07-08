Число граждан РФ, готовых голосовать за «Единую Россию», снизилось: опрос
Москва, 8 июля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. На начало июля существенных изменений в электоральных предпочтениях жителей России не наблюдается. За неделю число опрошенных, кто готов голосовать на выборах в Государственную думу РФ за партию «Единая Россия», снизилось на 0,8%. Если 26 июня за «ЕР» были готовы голосовать 45,1% респондентов, то, по данным на 3 июля, их число уменьшилось до 44,3%. Такие данные электорального рейтинга политических партий представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Значительно выросло число желающих голосовать за КПРФ и «Справедливую Россию» — на 1% (с 9,4% до 10,4%) и на 1,4% (с 6,5% до 7,9%) соответственно. Рейтинг ЛДПР упал на 1,1% (с 10,1% до 9,0%). Намерены голосовать за другую партию 4,4% жителей России.
Растет число граждан, желающих прийти на выборы в Госдуму. Не хотят участвовать в выборах лишь 13,8% респондентов. 1,0% заявили, что «придут, но испортят бюллетени». 9,3% затруднились ответить.
В опросе принимали участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Динамика электоральных предпочтений жителей России (в %)
|Июн. 12, 2016
|Июн. 19, 2016
|Июн. 26, 2016
|Июл. 03, 2016
|Единая Россия
|45.6
|43.1
|45.1
|44.3
|КПРФ
|8.9
|9.5
|9.4
|10.4
|ЛДПР
|9.7
|11.4
|10.1
|9.0
|Справедливая Россия
|6.8
|6.9
|6.5
|7.9
|Другая партия
|4.8
|4.2
|5.7
|4.4
|Приду и испорчу бюллетень
|1.5
|0.8
|0.7
|1.0
|Не стал бы участвовать в выборах
|14.4
|15.9
|14.7
|13.8
|Затрудняюсь ответить
|8.4
|8.3
|7.7
|9.3