Москва, 8 июля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Движение поездов на станции метро «Выхино» восстановлено по временной схеме, сообщили ИА REGNUM в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд московского метро

«С 8:57 движение по всей Таганско-Краснопресненской линии (от станции «Котельники» до станции «Планерная») было восстановлено и осуществляется с увеличенными интервалами. Маршрут автобусов «М» продолжает работу на участке от станции «Котельники» до станции «Текстильщики» до возвращения движения поездов в график. Также для проезда пассажиры могут воспользоваться маршрутами наземного городского транспорта и пригородными электропоездами Казанского направления», — сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 8 июля 2016 года, с 5:30 до 8:57 отсутствовало движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро от станции «Котельники» до станции «Текстильщики» из-за отсутствия напряжения. По данным Управления МЧС РФ, на станции «Выхино» произошел пожар в одном из административных зданий.