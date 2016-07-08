Москва, 8 июля, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Петиция с требованием расформировать сборную России по футболу после ее провального выступления на Евро-2016 во Франции набрала уже более 255 тысяч человек. Инициатива была опубликована на сайте Change.org пару недель назад.

rfs.ru Сборная России по футболу

Автор петиции просит расформировать национальную команду страны, так как она не оправдала надежд граждан России.

«Набрать новый состав, — говорится в сообщении. — На «сэкономленные» построить футбольные поля и заниматься подрастающим поколением».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболисты сборной России крайне неудачно выступили на чемпионате Европы-2016 во Франции.

Подопечные Леонида Слуцкого смогли набрать в групповом этапе только одно очко, сыграв в ничью в матче с Англией. Остальные два матча российские футболисты с треском проиграли.

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