Магаданская область, 8 июля, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Немецкий гонщик Райнер Цитлоу завершил рекордный автопробег от Магадана до Лиссабона. В пути экстремал провел чуть более шести суток вместо запланированных восьми, сообщает MagadanMedia.

motorpasion.com Райнер Цитлоу во время автопробега от Магадана до Лиссабона

Цитлоу, известный неоднократными попытками попасть в Книгу рекордов Гиннесса, прибыл в столицу Колымы 28 июня. Старт гонки состоялся 30 июня, в путь автомобилиста проводил мэр Магадана Юрий Гришан. Ранее Цитлоу рассказал, что Магадан — это самый удаленный город из тех, что он когда-либо посещал.

Маршрут в 15 тыс. км гонщик преодолел за 6 дней 9 часов 38 минут и 12 секунд, установив таким образом мировой рекорд. По его словам, наиболее сложным отрезком пути была трасса, проходящая по территории Колымы.

Во время движения за рулем автомобиля Volkswagen Touareg по очереди находились три водителя. Они пересекли по автомобильным дорогам общего пользования несколько государств: Россию, Польшу, Германию, Францию, Испанию, финишировав столице Португалии Лиссабоне, на западной оконечности материка Евразия.