Ростов-на-Дону, 8 июля, 2016, 10:16 — ИА Регнум. С футбольного клуба «Ростов» вновь пытаются взыскать долги. На этот раз с исковым заявление в Арбитражный суд Ростовской области обратился ООО «Земельный коммерческий банк». Согласно документам, размещенным в картотеке дел, размер долга составляет 27 млн 73,2 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

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Стражи правосудия к производству исковое заявление приняли, возбудили производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 18 июля.

Отметим, что в июне заявление в суд подал департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону. Он также просит взыскать с клуба задолженности, неустойки. Предварительно, размер долга по арендной плате за землю составляет 607,6 тыс. рублей. Указана и сумма пени в размере 30,7 тыс. рублей.

Отметим, что с ФК «Ростов» каждый сезон те или иные структуры пытаются взыскать долги. Руку помощи клубу всегда протягивал меценат Иван Саввиди. Финансовый вопрос возник и по завершении сезона 2015/16, когда Курбан Бердыев долго не мог решиться на продление контракта с командой. Считается, что камнем преткновения вновь был финансовый вопрос.

Донской губернатор Василий Голубев сообщал о том, что долги действительно были, но были в самом оперативном порядке погашены. И спустя почти месяц переговоры с туркменским специалистом успешно завершились — Бердыев подписал контракт с коллективом еще на два года.

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